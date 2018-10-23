Плетнев мой судья и я обязан его защитить, – Дмитрий Святаш

Напомним, ранее хакер Sean Baker опубликовал на своей странице в социальных сетях информацию о том, что Владимир Плетнев и его дочь Юлия “обслуживают” харьковского депутата Дмитрия Святаша.

Также он отметил, что Плетнев не только коррупционер, но и игроман. В качестве доказательств он опубликовал переписку из личной электронной почты судьи.

В ней Владимир Плетнев требовал от администраторов онлайн казино “Вулкан” выплатить его выигрыш, отмечая, что в казино “Император” подобных инцидентов никогда не было и он сожалеет о смене сайта.

"В казино “Император” такого не было. Жаль, что к вам перешел. Если не рассчитаетесь, кроме обращения в полицию разверну серьезную антирекламу. У меня несколько тысяч подписчиков”

Такие обвинения вызвали шквал возмущения, как в сети, так и у активистов, которые вскоре пришли к его дому.

В ответ на это, Владимир Плетнев заявил, что активисты с криками напали на его дом, в котором якобы находились его дочь и теща, устроив потасовку.

Однако подобные обвинения были опровергнуты вскоре самим Плетневым, который опубликовал на своей странице видео. На нем видно, что активисты не предпринимали попыток проникнуть на территорию домовладения, а дом был пуст.

Впервые за всю историю осуществления своей депутатской деятельности, одиозный народный депутат Дмитрий Святаш растиражировал в СМИ заявление, что он обратился в правоохранительные органы с требованием защитить его судью-исполнителя.

Подобные действия вызвали возмущение у хакера Sean Baker, который обратился с прямым вопросом к Дмитрию Святашу о том, скольких судей он еще защитил и где он познакомился с Плетневым.

Также хакер заявил о том, что грешна и дочь судьи – Юлия Плетнева, которая “решала” вопрос для некоего Александра Рысина:

“Теперь именно вопрос: ты можешь помочь в поиске лица поручителя (с пропиской в Харькове), лучше всего, чтобы он был физическим лицом-предпринимателем. И еще просьба - само определение об обеспечении (1500 долларов)”

На что хакер отметил:

“И все таки, какие же вы мелочные – стоимость беспредельного судебного решения всего то $ 1 500. Теперь понятно почему Димка по судам бегает, держится за полу Вашей мантии и пользует Ваши семейный услуги – все ж знают какой он жлоб, а у Вас дешево и сердито”.

Остается только предположить, какое количество подобных судебных решений необходимо было вынести Владимиру Плетневу, чтобы приобрести свое домовладение и иметь возможность и далее посещать эксклюзивные курорты.

Также хакер обратил внимание на роскошный образ жизни дочерей и супруги Владимира Плетнева:

“Греция, Монако, Испания, Германия…страны, в которых побывала Екатерина и твоя супруга можно продолжать бесконечно, но надо ли? Да и сам ты любитель не только кнопочки в online казино понажимать, но и комментарии покалякать”.

Напомним, ранее журналистами неоднократно проводились расследования о шикарной жизни Владимира Плетнева и его попытках скрыть свои неофициальные доходы путем внесения в декларацию заведомо неправомерных сведений.

Источник: facenews.ua