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Пятый год войны: новые вызовы для Украины

26 октября 2018 11:00 Центр изучения России и оккупированных территорий, издание "Власть Денег" и "Деловая столица" проводят круглый стол на тему "Пятый год войны: новые вызовы для Украины".

Пятый год войны: новые вызовы для Украины

Основой обсуждения станет комплексный анализ ситуации в российско-украинских отношениях, сложившихся на осень 2018, от специалистов Центра изучения России и оккупированных территорий, а также обозревателей "Власти Денег" и "Деловой столицы". Этот анализ представлен в специальном англо-русскоязычном приложении к газете "Деловая столица".

Круглый стол проводится для международных представительств.

Мероприятие состоится в Киеве в Дипломатической академии по адресу ул. Большая Житомирская, 2 на 3-м этаже. Регистрация СМИ с 10:30.

Участники проведения мероприятия:

1. Возможный эффект экономических санкций против Украины, которые вводит Россия, проанализирует экономический обозреватель "Власти Денег" Елена Демина.

2. Попытки России превратить Азовское море в собственное "озеро" исследовал руководитель аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

3. Дипломатические войны вокруг оккупированного Донбасса, новые «миротворческие» проекты России и необходимые меры предосторожности со стороны Украины рассмотрит редактор отдела международной политики «Деловой столицы» Алексей Кафтан.

4. Российское влияние на украинские выборы, президентские и дальше парламентские, и действия украинцев для разрушения кремлевских сценариев спрогнозирует шеф-редактор «Деловой столицы» Виталий Пирович.

5. Перспективы деоккупации Донбасса и шаги, которые необходимо сделать Украине, чтобы перехватить инициативу, проанализирует народный депутат, представитель Кабмина в Верховной Раде, руководитель Центра изучения России и оккупированных территорий Вадим Денисенко.

Аккредитация журналистов по месту проведения круглого стола по редакционным удостоверениям 26 октября с 10:30 до 11:00.

Дополнительная информация по телефону: моб. +38 095 2868777, (044) 5020220 контактное лицо Анна Позднякова,a.pozdnyakova@dsnews.ua


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