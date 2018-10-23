Один из терминалов аэропорта Борисполь возобновит работу

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян сообщил, что с весной 2019 году в "Борисполе" возобновит работу терминал F, не функционировал последние несколько лет.
Причиной стало резкое увеличение пассажиропотока.
Открытие планируеся с весны следующего года. Терминал F, который не использовался уже несколько лет подряд и в котором максимум что делали - снимали сериалы или какие-то рекламные ролики - теперь будет работать по своей функции, для чего он и был построен на средства людей.
Министр подчеркнул, что очень счастлив, видеть резкий рост пассажиропотока в аэропорту "Борисполь". Еще несколько лет назад это было всего-навсего шесть миллионов пассажиров, а в этом году более чем 12 миллионов пассажиров. И этот тренд роста сохраняется.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил бизнес-модель украинских аэропортов с использованием концессии.