06:00 23.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Один из терминалов аэропорта Борисполь возобновит работу

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян сообщил, что с весной 2019 году в "Борисполе" возобновит работу терминал F, не функционировал последние несколько лет.

Один из терминалов аэропорта Борисполь возобновит работу

Причиной стало резкое увеличение пассажиропотока.

Открытие планируеся с весны следующего года. Терминал F, который не использовался уже несколько лет подряд и в котором максимум что делали - снимали сериалы или какие-то рекламные ролики - теперь будет работать по своей функции, для чего он и был построен на средства людей.

Министр подчеркнул, что  очень счастлив, видеть резкий рост пассажиропотока в аэропорту  "Борисполь". Еще несколько лет назад это было всего-навсего шесть миллионов пассажиров, а в этом году  более чем 12 миллионов пассажиров. И этот тренд роста сохраняется.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил бизнес-модель украинских аэропортов с использованием концессии. 


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