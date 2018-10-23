Одесса побила таможенный рекорд

Эта цифра стала рекордной для города.

В ОГА отметили, что это - самый большой месячный показатель региона за последние годы. Количество растаможенных контейнеров в Одесской области, по сравнению с сентябрем прошлого года, выросла почти на 8%. А сумма перечисленных таможенных платежей в бюджет составила почти полтора миллиона гривен, что в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2017 года.

В общем, за девять месяцев текущего года Одесская таможня оформила и растаможила более 48 000 тысяч контейнеров в режиме "импорт". Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ведомство рассматривает возможность запуска проекта платных концессионных дорог по двум направлениям: "Третья Киевская кольцевая автодорога" и автодорога "Киев — Одесса".