13:34 23.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине жители перекрыли трасу - ФОТО

Сегодня, 23 октября, представитель патрульной полиции Львовской области заявил, что жители города Мостыська Львовской области перекрыли трасу "Львов-Шегини".

 

На Львовщине жители перекрыли трасу - ФОТО

Отмечается, что 50 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта.

Согласно информации, люди перекрыли дорогу в связи с задержкой проведения капитального ремонта дорожного покрытия по ул. Я. Мудрого в городе. Ориентировочно, траса перекрыта с 11:00. На данный момент протестующие пропускают автомобили с больными людьми и детьми. Но расходиться не собираются.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве профсоюзы вышли на массовый протест.

 


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