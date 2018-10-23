На Львовщине жители перекрыли трасу - ФОТО

Отмечается, что 50 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта.

Согласно информации, люди перекрыли дорогу в связи с задержкой проведения капитального ремонта дорожного покрытия по ул. Я. Мудрого в городе. Ориентировочно, траса перекрыта с 11:00. На данный момент протестующие пропускают автомобили с больными людьми и детьми. Но расходиться не собираются.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве профсоюзы вышли на массовый протест.