МОН утвердил новые правила приема в медуниверситеты

Соответствующий приказ появился на сайте министерства.

Новые условия поступления на медицинские специальности с 2019 года предусматривают:

1. Новый перечень конкурсных предметов

Кроме украинского языка, для специальностей «здравоохранение» профильными предметами являются биология или химия (второй конкурсный предмет), физика или математика (третий конкурсный предмет) Введение физики или математики как третьего профильного предмета является одним из шагов на пути к интеграции украинской медицины в международную практику.

2. 150 баллов ВНО

Чтобы поступить на специальности “Стоматология”, ”Медицина“ и ”Педиатрия»”, абитуриенты должны набрать минимум 150 баллов по ВНО по профильным предметам.

3. 130 баллов для получения степени магистра фармации

Для специальности ”Фармация, промышленная фармация” конкурсный балл по профильным предметам должен составлять более 130 баллов.

В Министерстве отмечают, что новые условия приема принятые в рамках стратегии развития медицинского образования и направлены на улучшение качества образования врача.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", дети с особыми образовательными потребностям получат больше возможностей для учебы.