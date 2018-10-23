Как выбрать компанию по автовыкупу

Недовольные покупатели, постоянные звонки, встречи, осмотры, выезды, – всё это забирает много сил и времени. Про быстрый автовыкуп и вовсе можно забыть: если заниматься процессом самостоятельно, любой продавец истратит все силы через пару дней, а нервы закончатся уже на первые сутки. Именно здесь и приходят на помощь компании по выкупу автомобилей.

Критерии выбора компании

Чтобы знать, кому доверить выкуп своей машины, сделайте упор на ключевые факторы компании. В первую очередь важна стоимость, которую специалисты готовы отдать за ваш автомобиль.

В качестве примера выгодно выделяется Express Vykup. Профессионалы этой компании обязательно испытают машину в техническом плане: проверят двигатель, подвеску, оценят внешний вид, проанализируют ее поведение на дороге после пары кругов за рулём. Только после этого будет сформирована стоимость за выкуп, максимально приближённая к рыночным расценкам.

Более того, далеко не каждая организация рискнёт пойти на автовыкуп после ДТП. Но если вы нашли такую компанию, то обратите внимание на дополнительные нюансы:

возможен ли выкуп авто срочно;

работают ли сотрудники с частично сгоревшим после ДТП транспортом;

на что делается упор: на новые автомобили или б/у.

Особое внимание уделите транспорту, купленному в кредит. Даже если автомобиль – ваша собственность, поинтересуйтесь возможностью его выкупа у компании. Если её сотрудники согласятся взять на себя чужие кредитные обязательства, то это как минимум юридически подкованные специалисты. Это подтверждает практический опыт компании, которая не один десяток лет работает на рынке.

Ещё один важный показатель – это распространённость и доступность услуг компании. Вновь стоит затронуть компанию Экспресс Выкуп, чтобы дать совет на примере их работы с клиентской базой:

наличие минимум 20 филиалов в ключевых городах страны;

свыше 100 специалистов, способных осуществить профессиональную экспертизу вашего автомобиля;

большое количество довольных клиентов и так далее.

хорошая компания должна осуществлять выкуп авто после ДТП, любой марки и по выгодной для клиента цене. Ещё один плюс к юридической составляющей – умение работать со страховыми компаниями и банками.

Чаще всего специалисты крупных надежных фирм не только предлагают профессиональный и выгодный выкуп авто, но и делают это в срочном порядке.