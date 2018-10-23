Эксклюзив: Для получения инвестиций Украине нужно много работать — Ю. Пивоваров

По его словам, кроме общеизвестных — защита приватной собственности, судебная система, коррупция — есть другие инструменты, с помощью которых страны борются за инвестиции. Потому что бизнес развивается там, где для него создают условия. Поэтому каждая страна выбирает для себя конкретную стратегию развития.

"В Европе этот процесс называют "smart specialisation". То есть государство избирает для себя собственный фокус — и для этих компаний создаются специальные условия. К примеру: стимулируется экспорт, внедряются меньшие налоги для среднего и малого бизнеса. Именно поэтому Украине нужно определиться: на чем фокусируется страна, какие направления экономики стратегически важны, какие сравнительно лучшие условия для инвесторов предлагает страна мировому рынку. Для того, чтобы определить сферы максимальной комфортности для привлечения бизнеса нужно тесное сотрудничество предпринимателей и власти", — говорит Ю. Пивоваров.

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