08:33 23.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Доходы заробитчан повлияют на субсидии - ВИДЕО

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о том, что денежные переводы из-за границы считаются доходами граждан и будут учитываться при выделении субсидий.

Доходы заробитчан повлияют на субсидии - ВИДЕО

Об этом он сообщил в интервью местным СМИ.

Министр отметил, что за первые полгода в Украину поступило 6,5 миллиардов долларов от тех, кто работает за рубежом. Все денежные средства, которые получает гражданин для того, чтобы ему назначили субсидию, являются его доходом. Поэтому если человек получает любые денежные средства — он должен их декларировать. Если он получает средства из любых источников для собственного потребления — это его доход, в том числе доходы, которые люди получают из-за рубежа.

При этом чиновник посетовал, что указанные 6,5 миллиардов официально прибыли в Украину, но ни в одной декларации, которые ведомство получает с мая, они не отражены. Также в правительстве пока не знают, какая часть из 2,5 миллионов домохозяйств, которые получали субсидии раньше, изъявит желание их возобновить. Также сообщалось, что устный отказ в получении субсидии является незаконным.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство социальной политики запустило «горячую телефонную линию» для жалоб о незаконном получении субсидий другими гражданами на оплату жилищно-коммунальных услуг или другой государственной помощи.


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