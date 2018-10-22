16:53 22.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовской больнице умер ветеран АТО из Золочева

Сегодня ночью во Львовской областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник "АТО" Михаил Ковальчук. 

Во Львовской больнице умер ветеран АТО из Золочева

Об этом сообщила депутат Львовского облсовета Бабинская на своей странице в Facebook.

Как отмечается, участник антитеррористической операции на Донбассе получил серьезное ранение и был в срочном порядке госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В тот день врачи искали доноров крови для военного, поскольку нужно было переливание. При этом, как оказалось 22 октября, демобилизованный военнослужащий скончался.

"Вчера я просила о сдаче крови для демобилизованного воина. Отбой. Михаил этой ночью ушел в вечность... Царство небесное тебе, парень!", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтверждает, что вторым членом экипажа истребителя Су-27УБ, которые накануне разбился на территории Винницкой области, был военнослужащим Воздушных сил Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки.


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