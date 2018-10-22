В Житомире прощаются с известной актрисой Dizel Show - ФОТО

Об этом сообщают корреспонденты с места событий.

С самого утра возле театра уже собралось большое количество местных жителей, как пожилых людей, так и молодежи. В общей сложности проститься с артисткой около полутысячи человек. В скором времени людей начали запускать в здание театра, чтобы они могли почтить память актрисы. Многие люди пришли с цветами, а женщины не могли сдерживать слез.Вскоре после прощания пройдёт отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.

Также заметим, что ранее с известной актрисой прощались в воскресенье, 21 октября, в Октябрськом дворце в Киеве. Почтить актрису пришли не только простые жители Киева, но и ведущая и актриса Руслана Писанка, автогонщик и журналист Алексей Мочанов, актер и ведущий Сергей Сивохо, шоумен Антон Лирник и актер и звезда КВН Евгений Сморигин и министр культуры Украины Евгений Нищук.

Все пришедшие навсегда запомнят Поплавскую как трудолюбивого актера и светлого человека, который готовился к выступлениям до последнего, пока номер не выйдет идеально.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", инцидент произошел возле поселка Милая Киево-Святошинского районе.