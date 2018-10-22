В воскресенье боевики 19 раз открывали огонь по нашим позициям

При этом трижды противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, в течении последних суток противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики в основном стреляли по позициям ООС в районе населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский и Широкино.

На опорный пункт наших войск вблизи Водяного на Мариупольском направлении враг осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120-мм, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а вблизи Счастье по нашим защитникам вел огонь снайпер.

По данным украинской разведки, в течение суток восемь боевиков уничтожено и еще двое ранены.

Вместе с тем уже с начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершил обстрел наших позиций в районе Новотроицкого.

Напомним, в течение дня воскресенья, 21 октября, боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом один раз противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.