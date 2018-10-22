В Украине появятся итальянские лоукостеры

Соответствующая информация появилась на сайте аэропорта.

Отмечается, что цеена билетов начинается от 45 евро в одну сторону, включая налоги и ручную кладь. Рейсы будут осуществляться каждый четверг, пятницу и воскресенье на новых самолетах Airbus A320 с 180 посадочными местами. К слову, сейчас Ernest Airlines выполняют регулярные рейсы в города Италии из киевского аэропорта в Жулянах и Львова. Лоукост вышел на украинский рынок в 2017 году.

По словам президента авиакомпании, Харьков выбран благодаря таким факторам, как расположение в стратегическом районе, охватывающем весь Восток Украины, густонаселенность и высокий спрос у граждан. Украинцы часто летают в Италию отдыхать, работать или проведывать родственников и друзей. А итальянцы часто ведут в Украине бизнес.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", лоукостер WizzAir в начала октября запустил дополнительный рейс из Украины.