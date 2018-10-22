В Украине ограничат высоту жилых домов

Об этом замминистра сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно статистике, Киевская область ежегодно вводит в эксплуатацию около 2 млн квадратных метров жилья, в то время как Киев - 1,5-1,6 млн. То есть активное строительство ведется в пригородах. Сельская местность застраивается как в городах, хотя не имеет для этого достаточных инженерных коммуникаций, не хватает социальной инфраструктуры. К примеру, когда строятся 25-30 этажные дома, то отсутствуют пожарная безопасность, ведь в регионах нет возможности ликвидировать пожар в таких высотных зданиях.

С целью гармонизации пространства, планировать дальнейшее развитие населенных пунктов нужно, учитывая возможности их инфраструктуры. Поэтому ввели ограничения по жилой застройке населенных пунктов в зависимости от их классификации и количества проживающего населения.

Так, согласно новым нормам допустимые высоты будут следующие:

- сельские населенные пункты с численностью до 1000 человек - исключительно усадебная застройка;

- сельские населенные пункты более 1000 человек - усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м (до 4-х этажей включительно);

- поселки городского типа - высота многоквартирной жилой застройки до 15 м (до 5 этажей включительно);

- города с численностью до 50 000 - высота многоквартирной жилой застройки до 27 м (до 9-ти этажей включительно);

- города с населением 50-100 тысяч - высотность многоквартирных домов до 48 м (до 16-ти этажей включительно);

- города с численностью более 100 000 - высота многоквартирных домов устанавливается документацией согласно планам пространственного планирования.

Высота определяется без учета шатровой кровли в случае ее устройства. Также в случае строительства на сложном рельефе, высота определяется с учетом цокольного этажа.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине вступили в силу новые строительные нормы, которые позволяют проектировать многоэтажные дома с возможностью остекления балконов.