В понедельник в Украине будет преимущественно сухо

Только на востоке страны пройдут дожди, местами сильные, в Запорожской и Днепропетровской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо будет оставаться ясным. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла. Днем будет не больше 10-12 теплых градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов.

На севере страны сухо и прохладно. Ночная температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем столбики термометров покажут от 8 до 14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Днепропетровской области местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 2-9 теплых градусов. Днем потеплеет до 8-15 градусов.

На востоке Украины в понедельник дождь, местами сильный. Температура воздуха ночью не опустится ниже 5-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов.

На юге страны сегодня сухо и тепло. Только в Запорожской области небольшой дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 5-11 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.

В Крыму в понедельник ночью местами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 6-11 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлет". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.