10:32 22.10.2018 | Общество | Новости
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В Канаде произошло мощное землетрясение

В канадской провинции Британская Колумбия в ночь на понедельник, 22 октября, произошло сильное землетрясение.

В Канаде произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает геологическая служба Соединенных Штатов Америки, на данный момент о пострадавших или материальном ущербе от подземных толчков не сообщается.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 километров в 190 километрах от города Порт Харди, расположенного на северно-восточном конце острова Ванкувер.

Угроза цунами также не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси, которые произошли в конце сентября, нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов.


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