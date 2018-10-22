В Канаде произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает геологическая служба Соединенных Штатов Америки, на данный момент о пострадавших или материальном ущербе от подземных толчков не сообщается.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 километров в 190 километрах от города Порт Харди, расположенного на северно-восточном конце острова Ванкувер.

Угроза цунами также не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси, которые произошли в конце сентября, нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов.