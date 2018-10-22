В Чернигове за 30 миллионов купили шесть новых троллейбусов

Предприятие "Эталон" поставит городе Эталон Т12110 по цене 4,96 миллионов гривен за каждый. Как сообщает пресс-служба городской администрации согласно договору, срок поставки составляет 60 дней.

Троллейбусы должны быть оборудованы кондиционером кабины водителя. При этом в тендере, кроме "Эталона", участвовала компания "Богдан Моторс".

На сегодня на балансе Черниговского троллейбусного управления находятся уже 17 таких машин. Всего же троллейбусный парк города насчитывает 100 штук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове перевозчики в маршрутках требуют поднять тариф на проезд. По их мнению на сегодняшний день стоимость проезда должна составлять 6,5 гривен. Как сказано в заявлении Ассоциации пассажирских перевозчиков Львовской области, опубликованном во вторник, 16 октября, автотранспортные предприятия уже отправили в городскую раду свои расчеты.