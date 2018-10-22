00:30 22.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206166:Polishuk

В ближайшие два дня в Украине объявлена высокая пожарная опасность

В Украине на ближайшие два дня, 22-23 октября, объявили чрезвычайную пожарную опасность.

В ближайшие два дня в Украине объявлена высокая пожарная опасность

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

В то же время, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 октября, на большей части территории будет сухо и солнечно. Дожди ожидаются на востоке, местами сильные.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 17 октября, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха. Вчера после полудня столбик термометра поднялся до отметки в 24 градусов выше нуля. Это на 3,7 градусов выше предыдущего максимума для этого дня. Как сообщила Центральная климатическая обсерватория последний раз такая высокая температура воздуха в Киеве была зафиксирована в 1885 и 1990 годах.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Киевом в аварию попали игроки футбольного клуба - ФОТО, ВИДЕО В Афганистане прогремел взрыв, погибли 112 человек Порошенко высказался против приватизации военного жилья Экономика Украины растет десять кварталов подряд, - Макарова
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив