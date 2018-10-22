В ближайшие два дня в Украине объявлена высокая пожарная опасность

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

В то же время, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 октября, на большей части территории будет сухо и солнечно. Дожди ожидаются на востоке, местами сильные.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 17 октября, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха. Вчера после полудня столбик термометра поднялся до отметки в 24 градусов выше нуля. Это на 3,7 градусов выше предыдущего максимума для этого дня. Как сообщила Центральная климатическая обсерватория последний раз такая высокая температура воздуха в Киеве была зафиксирована в 1885 и 1990 годах.