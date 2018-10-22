04:00 22.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Бахмуте открыли обновленный блокпост

В городе Бахмут Донецкой области в воскресенье, 21 октября, заработал обновленный блокпост.

В Бахмуте открыли обновленный блокпост

Он обеспечен современными техническими средствами, а также инфраструктурой для повышения уровня безопасности и удобства граждан, которые его пересекают. Об этом сообщили в областной полиции.

По данным правоохранителей, обновленный блокпост расположен на трассе Киев-Харьков-Довжанский на выезде из Бахмута. Ежедневно через него будет проходить около тысячи граждан, 300 автомобилей.

На блокпосту построены рабочие модули для прохождения проверки гражданами. Блокпост укрепленный защитными сооружениями, обустроены удобные места для ожидания граждан и проживания полицейских.

На оснащение полиции поступили также технические новинки - специальные приборы с камерами и функцией ночного видения для обследования транспортных средств в труднодоступных местах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение дня воскресенья, 21 октября, боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом один раз противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.


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