Ураган "Уилла" усилился до третьей категории

Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов Америки, сейчас "Уилла" уже набрал третью категорию и прогнозируется его дальнейшее усиление в течение дня или позднее. Он может набрать четвертую категорию у вечеру сегодняшнего дня, - пояснили в Центре.

Напомним, ураган "Уилла" находится в 400 километрах к юго-западу от муниципалитета Кабо-Корриентес и движется в северо-западном направлении со скоростью 2,5 метров на секунду. Максимальная скорость ветра достигает 51 мметров за секунду. По прогнозам синоптиков, ураган достигнет юго-западного побережья Мексики к вечеру вторника и принесет с собой сильные ливневые дожди.

Как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки растет количество жертв от урагана " Майкл". По состоянию на вечер воскресенья, 21 октября, ураган, который обрушился на страну, уже убил 36 человек.