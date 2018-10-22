Украинские раскольники получат автокефалию от ересиарха их Константинополя, - Варфоломей

Об этом Варфоломей заявил сегодня, 22 октября, на встрече с греческой диаспорой Стамбула.

Согласно его словам, Константинопольский патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему якобы дали канонами священные Соборы прошлого. Вместе с тем Варфоломей подчеркнул, церковные каноны обязательны для всех православных.

"Нравится ли "братьям нашим русским" решение Фанара или нет, но рано или поздно они должны будут подчиниться, тому решению, которое примет Константинопольский патриархат", - отметил он.

Вместе с тем Варфоломей утверждает, что правительство РФ использует "черную пропаганду" и "хорошо оплачивает статьи". Однако, несмотря на это, он не привел каких-то конкретный статьей, о которых идет речь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.Такой шаг стал ответом на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию православной церкви, которую в скором будущем планируется создать в Украине.