Создание благотворной рабочей обстановки в офисе

Если человек работает в комфортной обстановке, его производительность значительно увеличивается.

Зонирование помещений

Офисное пространство делится на несколько частей. Каждая из них оборудуется мебелью в зависимости от назначения того или иного помещения. Практически в каждой крупной компании есть основные зоны:

- Кабинеты руководящего состава. Оформляются в презентабельном стиле. Руководителей зачастую посещают деловые партнёры, инвесторы и другие важные персоны. Рабочее место директора обустраивается мебельным гарнитуром из качественных материалов;

- Кабинеты персонала. В компаниях с большим количеством сотрудников зачастую столы для офисных работников располагаются в общем зале. Рабочие места разделяются перегородками. Под стенами обычно устанавливают шкафы;

- Зона отдыха. Зачастую располагается в отдельном помещении вместе с кухонным уголком. Здесь работники могут пообедать или немножко отдохнуть от постоянной работы за чашечкой чая;

- Ресепшен. Презентационная зона обычно размещается в приёмной рядом с главным входом. Помимо стойки ресепшена, здесь размещают мягкую мебель для гостей, ожидающих приёма;

- Конференц-зал. Используется для проведения собраний и различных заседаний. Стол для переговоров устанавливают в кабинете руководителя или в отдельном помещении.

Офисные кабинеты комплектуются мебельным гарнитуром. Для хранения архивной документации и канцелярских принадлежностей используют напольные тумбы, шкафы, пеналы, навесные полки. Рабочие места для сотрудников состоят из стола и кресла. Последнее должно быть оснащено ортопедической спинкой и удобным сиденьем.

Общие правила дизайна

Мебель для офиса стоит приобретать в одном стиле. В онлайн-каталоге https://mebel-art.com.ua/ofisnaya_mebel интернет-магазина "Мебель Арт" представлена продукция для оформления кабинетов рядовых сотрудников и руководителей. При выборе гарнитура стоит руководствоваться некоторыми правилами:

- Форма стола зависит от его назначения. Для работы с документацией больше подойдёт прямоугольная конструкция. Компьютерный стол лучше выбрать с изогнутым краем;

- Цвет мебели влияет на производительность. Светлые оттенки предпочтительны в оформлении офиса. Тёмная мебель допустима в случае соблюдения контраста со стенами и напольным покрытием;

- Гарнитур для офисных кабинетов можно выбирать из МДФ или ДСП. Ламинированная поверхность защищает мебель от мелких механических повреждений и пагубного воздействия влаги. Для кабинета руководителя подходит гарнитур из натурального массива.

Мебель подчёркивает благосостояние фирмы, поэтому выбирайте качественную продукцию. Стоит также делать поправку на индивидуальность сотрудников. Все люди разного роста, поэтому стоит приобрести стулья с возможностью регулировки высоты сидения и угла наклона спинки.