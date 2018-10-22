Советы по выбору зимних ботинок

Правильный материал

На что нужно смотреть в первую очередь, так это, конечно же, на материал выбранной вами пары.

Самым удачным выбором будет натуральный материал, в котором будет сохраняться прекрасный теплообмен и ваши ножки смогут дышать в такой обуви. Речь, конечно же, о коже, текстиле, замши и нубуке. Такая обувь имеет прекрасную износоустойчивость, нормально переносит любой климат и сохраняется значительно дольше, чем искусственные аналоги. Если же вы все же хотите купить ботинки из синтетических материалов, то желательно приобретать такие, у которых натуральная подкладка.

Важно также обращать внимание на материал стельки, ведь ей предстоит впитывать неприятные запахи, а значит добавлять вашей обуви дополнительную вентилируемость. В идеале, если купленная вами стелька будет обработана специальным антибактериальным составом и будет ортопедической, что обеспечит здоровье вашим ногам.

Подошва

Не меньшую важность для зимней обуви имеет также и подошва. Обращайте внимание на ее толщину, которая должна быть не меньше одного сантиметра и иметь ярко выраженный протектор. Для гололеда наиболее безопасной будет обувь, у которой рисунок протектора разный, что обезопасит вас от скольжения и ненужных травм и падений. Говоря про материал, то лучше избегать кожаной подошвы, которая не сильно устойчива при плохой погоде, а вот выбор лучше делать в пользу резиновых и полиуретановых вариантов.

Если вы предпочитаете обувь на каблуке, то в зимней период лучше отказаться от шпильки и тонких вариаций. Хорошим выбором станут сапоги или ботинки на толстом и невысоком каблуке, у которых набойки также будут иметь протектор. Кроме того, важно, чтобы эти самые набойки были не пластиковыми, а резиновыми, тогда и шансов сохранить равновесие у вас будет намного больше.

Когда и как примерять

Важно также понимать, что ботинки женские нужно выбирать не утром, а во второй половине дня, когда стопа приобретает свои обычные размеры. Примерку нужно совершать в теплых носках, можно даже в шерстяных, чтоб идеально подобрать для себя подходящий размер. Не стоит забывать, что если детям обувь часто берут как говориться “на вырост”, то со взрослыми это правило не работает, а значит разница в размерах не должна превышать одну единицу. Также не нужно покупать сильно тесную обувь в надежд, что она разносится. Этого может так и не произойти, а вот проблемы с кровообращением и ненужные мозоли вы можете получить уже довольно скоро.

Кроме того, во время примерки не ограничивайтесь примеркой одного ботинка, а одевайте обязательно оба, ведь у большинства людей ноги немного отличаются в размерах. Пройдитесь в новой паре по магазину, убедитесь, что ботинки нигде не жмут, но при этом и не болтаются на ноге.

Использовав эти нехитрые советы и правила, вы не только приобретаете качественную обувь, но и “одеваете” свои ноги возможно не на один холодный сезон!