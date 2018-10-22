20:15 22.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ заподозрила бывшего мужа Подкопаевой в в госизмене

Бизнесмен и общественный деятель Тимофей Нагорный должен был создать в Украине политическую партию для продвижения интересов России.

СБУ заподозрила бывшего мужа Подкопаевой в в госизмене

Он был завербован российской Федеральной службой безопасности, а его новая политсила должна была принять участие в выборах. Ее лоббирование интересов России должно было заключаться в препятствовании вступлению Украины в ЕС и НАТО, а также поднятии вопроса о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Об этом в понедельник, 22 октября, во время брифинга сообщил глава управления Службы безопасности Киева и области Олег Валендюк.

При этом он продемонстрировал видеозаписи, на которых бизнесмен якобы рассказывает, как его задержали и вербовали в Москве. С российскими спецслужбами подозреваемый общается с 2013 года.

По словам Валендюка, к украинским силовикам обратился российский бизнесмен, которому предложили за деньги закрыть уголовные дела против него и его родителей в России. Среди посредников якобы был Нагорный.

Напомним, Тимофей Нагорный – украинский бизнесмен, меценат, общественный деятель, продюсер, президент "Фонда волонтеров Украины", директор международной компании "Спорт-Сервис". С 2004 по 2009 год был женат на олимпийской чемпионке 1996 Лилии Подкопаевой.

Как сообщал УРА-Информ, Нагорный был арестован 4 октября с альтернативой залога 528,6 тысяч гривен. Мужчина вышел под залог на свободу 11 октября.


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