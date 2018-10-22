Россия заявила, что завод "Крымский титан" возобновил работу

Он начал работать еще в субботу, 20 октября. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

По данным ведомства их сотрудники приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода "Титановые инвестиции". При этом так называемый глава "администрации Армянска" Василий Телиженко заявил, что на предприятии пошли все процессы, а для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели.

Напомним, 9 сентября в связи с выбросами полностью приостановил производство завод "Крымский титан".

Как сообщал УРА-Информ, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Из-за химических выбросов с юга Херсонской области эвакуировали более 500 человек. Также в местной ОГА отметили, что в двух районах начала работу передвижная мониторинговая лаборатория, которая исследует загрязнение воздуха.

Накануне стало известно, что Украина передаст обращение к международной Организации по запрещению химического оружия по поводу химических выбросов и загрязнения воздуха в Крыму.