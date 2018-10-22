03:00 22.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Запорожье полиция уничтожила плантацию наркотиков и изъяли боеприпасы - ФОТО

В селе Ожерельное Запорожской области в воскресенье, 21 октября, полиция обнаружила плантацию наркотиков.

На Запорожье полиция уничтожила плантацию наркотиков и изъяли боеприпасы - ФОТО

Тут же правоохранители изъяли боеприпасы. Как сообщает пресс-служба полиции области, было изъято почти 400 растений конопли.

затем в лесополосе было найдено и изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевую гранату РГД-5.

Полицейскими установлено, что ранее неоднократно судимый житель Пологовского района 1976 года рождения возле своего дома вырубил частично тростник и посеял наркосодержащие растения на площади около 1,5 тысяч квадратных метров. За растениями мужчина тщательно ухаживал и охранял, для чего нанял работников и охранников.

Во врекмя обыска по месту жительства подозреваемого был изъят автомат АКС-74 и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. В автомобиле его жены нашли пистолет и 15 патронов к нему.

Задержаны также пять человек, которые причастны к выращиванию и охраны наркорастений. Против них открыто уголовные дела по статьям Посев или выращивание снотворного мака или конопли и Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года заявил, что в стране вдвое увеличился незаконный сбыт оружия.


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