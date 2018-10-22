08:20 22.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Госдепартамент США выступил с заявой относительно автокефалии УПЦ КП

Арихиепископ Евстратий Зоря сообщил о том, что Государственный Департамент США опубликовал заяву относительно автокефалии Украинской Православной Церкви.

Госдепартамент США выступил с заявой относительно автокефалии УПЦ КП

Об этом архиеписком написал на своей странице в Facebook.

Госсекретарь США Майк Помпео довольно позитивно отреагировал на новость об автокефалии. В частности, отметим, что Соединенные Штаты подтверждают свою решительную поддержку религиозной свободы и свободы членов религиозных групп, включая украинскую православную общину, жить согласно собственным религиозным нормам и убеждениям  без внешнего вмешательства.

В Госдепе выступили с поддержкой способности украинцев проводить религиозные обряды по своему выбору, и надеются,  что этот выбор будет уважаться всеми. Ведь толерантность, сдержанность и понимание являются ключевыми элементами для того, чтобы люди с разным религиозным вероисповедованием могли мирно сосуществовать и процветать вместе.

Поэтому Госдепартамент США в лице Майкла Помпео призвал церковных и правительственных официальных лиц активно продвигать новые ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской Православной Церкви.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", автокефалия для Украины находится на последнем этапе реализации.


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