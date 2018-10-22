Госдепартамент США выступил с заявой относительно автокефалии УПЦ КП

Об этом архиеписком написал на своей странице в Facebook.

Госсекретарь США Майк Помпео довольно позитивно отреагировал на новость об автокефалии. В частности, отметим, что Соединенные Штаты подтверждают свою решительную поддержку религиозной свободы и свободы членов религиозных групп, включая украинскую православную общину, жить согласно собственным религиозным нормам и убеждениям без внешнего вмешательства.

В Госдепе выступили с поддержкой способности украинцев проводить религиозные обряды по своему выбору, и надеются, что этот выбор будет уважаться всеми. Ведь толерантность, сдержанность и понимание являются ключевыми элементами для того, чтобы люди с разным религиозным вероисповедованием могли мирно сосуществовать и процветать вместе.

Поэтому Госдепартамент США в лице Майкла Помпео призвал церковных и правительственных официальных лиц активно продвигать новые ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской Православной Церкви.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", автокефалия для Украины находится на последнем этапе реализации.