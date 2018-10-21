Вторжение России в страны Балтии остается очень "вероятной перспективой", - Столтенберг

Для отражения российской агрессии НАТО вооружит всех граждан Латвии резиновыми дубинками. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
На реализацию этой программы в военном бюджете НАТО уже выделено 236 млн. долалров. Эти деньги будут направлены на закупку резиновых дубинок, баллончиков со слезоточивым газом и на установку в приграничной зоне плакатов для устрашения российских военных.
"Для отражения возможной агрессии России мы решили вооружить всё гражданское население Латвии старше 12 лет полицейскими дубинками. Их предоставят США и Норвегия, там много дубинок, у которых скоро заканчивается срок годности", - отметил Столтенберг.
Опасения настолько близки к реальности, что по латвийскому ТВ стали показывать сюжеты о том, как из средства для мытья унитазов и кока-колы изготовить противотанковые гранаты.
Как сообщалось в "УРА-Информ", НАТО поможет Украине с безопасностью складов боеприпасов.