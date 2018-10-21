В Украине увеличилось количестве преступлений, совершаемых нелегалами из Азии

По словам Аброськина, в суды в 2018 году было направлено 2,2 тысячи уголовных производств, где подозреваемыми являются иностранцы.

В то же время правоохранительными органами в течение 2018 выявлено 188 групп нелегальных мигрантов. В их состав входило 1018 иностранцев. Кроме того, с начала 2018 году до суда направлено 2200 уголовных производств, где в качестве подозреваемых есть иностранцы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", полицейские в 2018 году задокументировали вдвое больше фактов сбыта оружия по сравнению с прошлым годом.