14:13 21.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206143:roman

В Украине увеличилось количестве преступлений, совершаемых нелегалами из Азии

В течение 2018 полицейские привлекли к административной ответственности более 50 000 иностранцев. Об заявил заметистель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года.

В Украине увеличилось количестве преступлений, совершаемых нелегалами из Азии

По словам Аброськина, в суды в 2018 году было направлено 2,2 тысячи уголовных производств, где подозреваемыми являются иностранцы

В то же время правоохранительными органами в течение 2018 выявлено 188 групп нелегальных мигрантов. В их состав входило 1018 иностранцев. Кроме того, с начала 2018 году до суда направлено 2200 уголовных производств, где в качестве подозреваемых есть иностранцы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", полицейские в 2018 году задокументировали вдвое больше фактов сбыта оружия по сравнению с прошлым годом.


Поделиться
Читайте также:
 
В Нигерии мусульмане открыли огонь по адептам христианской общины На Крещатике могут исчезнуть знаменитые столичные каштаны Под Киевом в ДТП попали игроки ФК "Колос" - ФОТО В Азовском море появился флагман украинских эсминцев - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив