В Украине уменьшилось количество мелких и тяжких преступлений, - Нацполиция

Согласно опубликованной статистической информации:

- количество убийств, совершенных на территории государства - уменьшилось с 1185 до 1168;

- разбойных нападений - с 2224 до 1622. На 25 процентов зарегистрировано меньше грабежей;

- в 2017 году их было 14,2 тысячи, в этом - 10,6 тыс.

"В Украине уменьшилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с таким же периодом 2017-го - с 420 тыс. до 386 тыс. уголовных правонарушений. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений из этого числа уменьшилась на 11 процентов - с 155 тысяч до 138 тысяч", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве состоялась встреча председателя Нацполиции Сергея Князева и заместителя Государственного секретаря США Кирстен Медисон.