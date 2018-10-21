00:00 21.10.2018 | Общество | Новости
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В США задержали мексиканца, который воровал только "правые кроссовки"

Мануэль Карлос Рамирез-Годой, которого задержала американская полиция, подозревается в краже элитной обуви в торговых бутиках. Об этом передает The Roanoke Times.

В США задержали мексиканца, который воровал только

Сообщается, что в спортивном магазине Clean Soles в городе Роанок, штат Вирджиния сработала сигнализация, когда некто пытался проникнуть внутрь помещения.

Полицейские приехали на место и обнаружили разбитую витрину магазина, а за зданием - контрольно-кассовый аппарат, рюкзак, 18 футболок, 20 пар спортивной обуви и другие товары общей стоимостью более 5 тыс. долларов.

Чуть позже около магазина копы заметили белый Nissan. Он курсировал неподалеку зоны, где ограбили магазин. За рулем был 21-летний студент по имени Мануэль Карлос Рамирез-Годой, который учился в одном из федеральных университетов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в польском городе Ополе полиция задержала трех молодых людей, которые оскорбляли украинского таксиста и угнали его автомобиль.

 


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