В московских больницах пациентов будут лечить подорожником

Московские лечебницы обязаны будут отказаться от анестетиков, использующихся при операциях, на более качественные, дешёвые и безопасные отечественные аналоги. В списке препаратов, рекомендованных ведомством, попали кагоцел, анаферон, оциллококцинум и 15-процентный раствор экстракта подорожника.

"С января 2019 года мы будем предлагать пациентам на выбор американский анестетик или настойку подорожника, а с 2022 года по распоряжению министерства синтетические лекарства полностью исчезнут из наших больниц", - заявил главврач одной из московских клиник Олег Пытковский.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Норвегии ученые готовятся провести масштабный эксперимент по лечению людей с сильной наркотической зависимостью.