16:47 21.10.2018 | Общество | Новости
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В московских больницах пациентов будут лечить подорожником

Московские больницы должны будут полностью отказаться от закупок обезболивающих препаратов импортного производства к 2022 году. Об этом говорится в материалах Комиссии по импортозамещению иностранных лекарств Минздрава России №42 от 13 октября 2018 года

В московских больницах пациентов будут лечить подорожником

Московские лечебницы обязаны будут отказаться от анестетиков, использующихся при операциях, на более качественные, дешёвые и безопасные отечественные аналоги. В списке препаратов, рекомендованных ведомством, попали кагоцел, анаферон, оциллококцинум и 15-процентный раствор экстракта подорожника. 

"С января 2019 года мы будем предлагать пациентам на выбор американский анестетик или настойку подорожника, а с 2022 года по распоряжению министерства синтетические лекарства полностью исчезнут из наших больниц", - заявил главврач одной из московских клиник Олег Пытковский. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Норвегии ученые готовятся провести масштабный эксперимент по лечению людей с сильной наркотической зависимостью. 


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