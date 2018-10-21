В Конго лихорадка Эбола уже убила 117 человек

По состоянию на воскресенье, 21 октября, в стране уже 117 человек. Как сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию Министерства здравоохранения этой страны, наличие заболевания подтверждено уже у 200 человек.

Вместе с тем 61 пациент благополучно вылечился. Еще 40 человек с подозрением на наличие вируса ожидают результатов анализов.

Ранее ВОЗ отмечала высокий риск распространения заболевания в Конго и соседних регионах, поскольку в связи с эскалацией вооруженных столкновений некоторые местные жители отказываются от вакцинации. По последним оценкам, эпидемия пока не разрослась до международного уровня.

Напомним, геморрагическая лихорадка Эбола – острая вирусная болезнь, которая поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных, передается в результате контакта с кровью, гуморальной жидкостью и выделениями желез больного. У заразившегося наблюдается высокая температура тела, кровотечения, поражение многих внутренних органов. Летальные исходы фиксируются в более чем половине случаев заболевания.

Как сообщал УРА-Информ, в конце сентября Всемирная организация здравоохранения повысила уровень опасности распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и в целом в регионе с высокого до очень высокого.