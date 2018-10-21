10:54 21.10.2018 | Общество | Новости
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В Канаде на свободу выйдут более 1 тыс наркодиллеров

Министр внутренней безопасности Канады Ральф Гудейл сообщил о старте масштабной компании по амнистии граджан, обвиняемых в реализации или употреблении наркотических веществ. 

В Канаде на свободу выйдут более 1 тыс наркодиллеров

Об этом передает Укринформ.

Сообщается, что министр внес специальное предложение канадским парламентариям внести в законодательство меры, которые после принятия позволят лицам, имеющим судимость лишь за хранение марихуаны, ее отсрочить или погасить вовсе. Правда, это будет касаться только тех граждан, которые ранее уже отбывали срок по данному уголовному делу. 

Гудейл утверждает, что  сможет дать возможность преодолеть "неадекватные последствия", а также помочь маргинальным гражданам в трудоустройстве, образовании, проживании, а также способности заниматься волонтерством.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 17 октября соответствующие законодательные изменения вступили в силу во всех провинциях и территориях Канады. Теперь сбыт и употребление марихуаны абсолютно легальны.


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