В Азовском море появился флагман украинских эсминцев - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

НА мариупольской верфи с ускоренной динамикой был произведен ремонт отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистке и покраске корпуса, обслуживание топливных, а также балластных цистерн.

На официальном сайте ведомства появилось короткое описание судна. Корабль собирался в цехах ЦКБ "Алмаз" в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205.

В эпоху "советов" было изготовлено 137 единиц, в том числе 7 судов для Кубы и Камбоджи. Корабль имеет следующие характеристики: длина - 39,94 м., водоизмещение - 238 т., скорость - 35,6 уз., экипаж - 30 чел.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США и Украина находятся на финальной стадии переговоров о бесплатной передаче Киеву американских катеров класса Айленд для усиления нашего флота в Черном и Азовском морях.