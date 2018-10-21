12:31 21.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206139:roman

В Азовском море появился флагман украинских эсминцев - ФОТО

В Азовском море на постоянной основе будет корсировать корабль морской охраны "Донбасс" проекта 205П BG-32 Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы. 

В Азовском море появился флагман украинских эсминцев - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

НА мариупольской верфи с ускоренной динамикой был произведен ремонт отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистке и покраске корпуса, обслуживание топливных, а также балластных цистерн. 

На официальном сайте ведомства появилось короткое описание судна. Корабль собирался в цехах ЦКБ "Алмаз" в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. 

В эпоху "советов" было изготовлено 137 единиц, в том числе 7 судов для Кубы и Камбоджи. Корабль имеет следующие характеристики: длина - 39,94 м., водоизмещение - 238 т.,  скорость - 35,6 уз., экипаж - 30 чел.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США и Украина находятся на финальной стадии переговоров о бесплатной передаче Киеву американских катеров класса Айленд для усиления нашего флота в Черном и Азовском морях. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Венесуэле арестовали торговое судно, перевозившее крупную партию кокаина ФК "Барселона" не без труда расправилась с лидером Примеры испанской "Севильей" В Одессе задержали двух "воров-гастролеров" кавказской национальности - ФОТО В Канаде на свободу выйдут более 1 тыс наркодиллеров
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив