15:45 21.10.2018 | Общество | Новости
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Samsung хотят продать свою "пилотную" модель телевизора

Корейская компания Samsung выставила на продажу свою первую модель телевизора Р-3203, 1970 года выпуска. Об этом говорится на официальном сайте компании. 

Samsung хотят продать свою

Первые телевизоры поставлялись на экспорт, и только с 72-го они начинают продаваться на внутреннем рынке. 

 него был небольшой черно-белый кинескоп диагональю всего 12 дюймов. Логотип фирмы (или просто надпись Samsung) на корпусе отсутствовал. Именно с этой модели начался бурный рост телевизионной промышленности компании и всей страны. 

Кто станет покупателем легендарной модели от корейского производителя пока неизвестно, ровно как и цена телевизора.

Напомним, что Samsung - это "топовый" клиентоориентированный корейский бренд, который заботится о финансовых интересах всех категорий потенциальных покупателей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 97-м году умер советский и российский ученый Марк Кривошеев, который является легендарным создателем цифрового телевидения


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