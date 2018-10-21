Samsung хотят продать свою "пилотную" модель телевизора

Первые телевизоры поставлялись на экспорт, и только с 72-го они начинают продаваться на внутреннем рынке.

него был небольшой черно-белый кинескоп диагональю всего 12 дюймов. Логотип фирмы (или просто надпись Samsung) на корпусе отсутствовал. Именно с этой модели начался бурный рост телевизионной промышленности компании и всей страны.

Кто станет покупателем легендарной модели от корейского производителя пока неизвестно, ровно как и цена телевизора.

Напомним, что Samsung - это "топовый" клиентоориентированный корейский бренд, который заботится о финансовых интересах всех категорий потенциальных покупателей.



Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 97-м году умер советский и российский ученый Марк Кривошеев, который является легендарным создателем цифрового телевидения.