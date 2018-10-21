Прогноз погоды в Украине на сегодня: в Киеве до конца дня будет сохраняться безоблачная погода

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум ооставит 12-14 градусов тепла.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров не поднимутся выше 13-14 градусов тепла.

На востоке Украины днем на улице до 12-13 выше нуля, температура ночью опуститься до 6-7 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-15 градусами с плюсом.

Вечером на небе в Киеве возможны прояснения, но на протяжении дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Украинский гидрометцентр сообщил, что к концу недели практически по всей Украине сохранится чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.