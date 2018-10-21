09:54 21.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206132:roman

Прогноз погоды в Украине на сегодня: в Киеве до конца дня будет сохраняться безоблачная погода

Сегодня, 21 октября по всей территории страны погоду будет определять воесточноевропейский теплый атмосферный фронт. Об этом передает Украинский гидрометцентр.  

Прогноз погоды в Украине на сегодня: в Киеве до конца дня будет сохраняться безоблачная погода

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум ооставит 12-14 градусов тепла.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров не поднимутся выше 13-14 градусов тепла.  

На востоке Украины днем на улице до 12-13 выше нуля, температура ночью опуститься до 6-7 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-15 градусами с плюсом.

Вечером на небе в Киеве возможны прояснения, но на протяжении дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Украинский гидрометцентр сообщил, что к концу недели практически по всей Украине сохранится чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. 


Поделиться
Читайте также:
 
На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ Беспроводная зарядка вскоре сможет заряжать так же быстро, как и традиционные АЗС В Украине уменьшилось количество мелких и тяжких преступлений, - Нацполиция Аброськин отчитался о ситуации по борьбе с "теневым" рынком огнестрельного оружия
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив