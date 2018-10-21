18:31 21.10.2018 | Общество | Новости
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Двое российских ученых стали лауреатами престижной американской премии в области генной инженерии

В Стэнфордском университете прошла XXXVI церемония вручения Лысенковской премии по генетике. Об этом передает Monsanto-Bayer.

Двое российских ученых стали лауреатами престижной американской премии в области генной инженерии

В этом году победителями стали два российских инженера в области генетики - Игорь Бациленко и Армен Менгелян. Они разработали уникальный способ генной модификации сельскохозяйственных культур, в результате которой существенно повышается их скорость роста и урожайность. 

При помощи новой технологии зёрна и картофельные клубни приобретают способность к делению, в результате чего количество плодов растения удваивается. 

Престижную премию двум российским исследователям вручал вице-президент США Майк Пенс. Он пригласил двух ученых посетить американские фермы, чтобы поделиться и получить дополнительный опыт для проведения дальнейших исследований. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые из отдела энергетики Национальной лаборатории Оук-Ридж продемонстрировали 120-киловаттную беспроводную зарядную систему для транспорта.


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