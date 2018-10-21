Беспроводная зарядка вскоре сможет заряжать так же быстро, как и традиционные АЗС

По замыслу исследователей, электромобили можно будет заряжать при помощи нового устройства так же быстро, как это делают на АЗС сейчас с обычными автомобилями на бензиновых ДВС.

На данный момент инженерная установка передает 120 киловатт энергии с 97 процентов эффективностью, что сопоставимо с традиционными проводными высокоэнергетическими быстрыми зарядками.

"Энергия в автомобиль будет попадать через шестидюймовый воздушный зазор между двумя магнитными катушками и заряжают аккумуляторную батарею", - отмечается в материалах публикации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские ученые разработали более дешевый аналог беспроводной зарядки от Applе.