18:54 21.10.2018 | Общество | Новости
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Американские ученые получили денежный грант от воротил порноиндустрии

Популярный сайт фильмов для взрослых Pornhub выделил грант в 25 тысяч американским исследователям в области медиаграмотности. Об этом передает Inverse.

Американские ученые получили денежный грант от воротил порноиндустрии

Согласно опубликованной информации, грант получил психолог из Канзасского университета Омри Гиллат с коллегами. Исследователи занимались корреляционной статистикой между количеством людей, просматривавших порноролики и влиянием последних на повседневную жизнь рядовых обывателей. 

Теперь, сообщает Гиллат, на полученные деньгам психологи проведут в течение ближайших полутора лет три исследования, которые коснутся долго- и кратковременных эффектов просмотра порно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые из отдела энергетики Национальной лаборатории Оук-Ридж продемонстрировали 120-киловаттную беспроводную зарядную систему для транспорта. 


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