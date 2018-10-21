Американские ученые получили денежный грант от воротил порноиндустрии

Согласно опубликованной информации, грант получил психолог из Канзасского университета Омри Гиллат с коллегами. Исследователи занимались корреляционной статистикой между количеством людей, просматривавших порноролики и влиянием последних на повседневную жизнь рядовых обывателей.

Теперь, сообщает Гиллат, на полученные деньгам психологи проведут в течение ближайших полутора лет три исследования, которые коснутся долго- и кратковременных эффектов просмотра порно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые из отдела энергетики Национальной лаборатории Оук-Ридж продемонстрировали 120-киловаттную беспроводную зарядную систему для транспорта.