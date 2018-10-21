05:00 21.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аброськин отчитался о ситуации по борьбе с "теневым" рынком огнестрельного оружия

Полицейские в 2018 году задокументировали вдвое больше фактов сбыта оружия по сравнению с прошлым годом. Об заявил заметистель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года.

Аброськин отчитался о ситуации по борьбе с

По его словам, в текущем году было задокументировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки, что почти вдвое больше, нежели прошлогодний показатель. 

На сегодняшний день на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием "Оружие и взрывчатка".

"За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 000 патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - отметил Вячеслав Аброськин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", привлечение органов Национальной полиции в операции Объединенных сил требует соответствующего законодательного основания. 


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