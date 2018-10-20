За сжигание мусора и опавших листьев грозит штраф

Об этом инспекция сообщила на своем сайте.

Граждан призывают быть сознательными – не загрязнять окружающую среду и не травить друг друга.

Госэкоинспекция напоминает также о вреде вдыхания дыма, образовывающегося при сжигании опавших листьев. Ведь весной и летом листья деревьев накапливают из воздуха пыль и другие вредные вещества, которые выбрасываются автотранспортом и предприятиями. При сжигании опавших листьев все загрязняющие вещества вновь выбрасываются в атмосферу в виде продуктов сгорания, при этом их вредное действие значительно усиливается. Наиболее опасным является сжигание на приусадебныхВместо того, чтобы сжигать опавшие листья, их можно компостировать, чтобы потом использовать как удобрение для деревьев или кустов.

К слову, за сжигание листьев и растительных остатков предусмотрены штрафы. Статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 340 до 1360 грн; на должностных лиц, граждан – субъектов предпринимательской деятельности - от 850 до 1700 грн.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", погода в Киеве побила столетний рекорд.