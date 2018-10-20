15:21 20.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В "Нафтогазе" назвали повышение цен на газ "прагматичным, а не спекулятивным" решением

В компании "Нафтогаз Украины" прокомментировали вчерашнее заявление премьер-министра Украины о повышении цен на газ для населения. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

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Позиция руководства компании очень проста: ценообразование должно регулироваться рынком, а не правительством, так как повышение зарплат и пенсий за последние несколько кварталов выросло, что свидетельствует о готовности населения платить конкурентоспособную цену.

"Это - политическое решение правительства. Позиция "Нафтогаза" продиктована в этом вопросе экономической логикой - теорией и практикой стран, которые являются успешными", - говорится в официальном уведомлении. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Кабинет министров Украины принял решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с первого ноября 2018 года. Соответствующие постановление сделано в рамках исполнения взятых на себя Украиной обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).


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