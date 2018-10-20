16:49 20.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве начался финальный этап на пути предоставления Украине Томоса

Сегодня, 20 октября в Киевской Патриархии проходит заседание Священного Синода. Об этом на своей странице в Facebook написал патриарх Филарет. 

В Киеве начался финальный этап на пути предоставления Украине Томоса

Заседание Синода проходит под председательством Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

На заседании прибыли важнейшие церковные лица Украины: Патриарший наместник митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, председатель Синодального управления по делам духовного образования; митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, председатель Института церковной истории; митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, экзарх Всероссийский.

В Синоде также принимают участие представители из регионов: митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, председатель Синодального управления военного духовенства; архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно десять иерархов МП обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии Украинской церкви. Пока неизвестно будут ли они присутствовать на объединительном Соборе иерархии. 


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