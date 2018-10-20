05:00 20.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне митинговали против «агентов Кремля»

Активисты явились в зал заседаний Херсонского городского совета с огромным плакатом.

В Херсоне митинговали против «агентов Кремля»

Об этом сообщают местные СМИ.

В пятницу, 19 октября, в Херсоне, во время очередной сессии городского совета, мог быть вынесен и рассмотрен проект решения, согласно которому 100 гектаров территории, ранее принадлежавших Херсонскому Судозаводу, могли быть проданы новой фирме, связанной с местным депутатом. К слову, херсонский судостроительный завод был признан банкротом в июле 2016 года.

Сообщается, что незадолго до этого был утвержден реестр кредиторов ХСЗ, требования к которому на сумму 865 млн гривен предъявил Дельта Банк. Но получить контроль над комитетом кредиторов банк не смог, у завода объявился ранее не известный кредитор «ОЛК Альфа» с требованиями на 890 млн гривен. Как выяснилось, этот долг образовался по договорам купли-продажи инвестиционных сертификатов компаний «Финтехнологии» и КУА «Холдинг Груп», заключенных перед самым началом банкротства ХСЗ. Похожая схема была реализовна перед банкротством завода «Океан» (ее участником стала компания «Консалтинг-Гамма» — еще один крупный кредитор Херсонского завода).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Херсоне возле площади Свободы у школы №28 нашли заминированный автомобиль.


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