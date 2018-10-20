В Канаде появились инклюзивные дома для стариков и сирот

Таким образом, руководство страны "убивает двух зайцев" - пожилые люди нашли себе внуков, дети без родительской опеки - почувствовали, что такое родительское внимание и любовь.

В различных интернет-изданиях отмечается превосходный результат проведенной практики для обеих сторон: врачи консультировали улучшение всех жизненных функций у пожилых людей, пыл и интерес к жизни. Дети впервые отвергли зажатость, страх и неуверенность и начали идти на полный контакт со взрослыми.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Мадрида в этом году хотят открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ. Как сообщает The Local, дом престарелых для ЛГБТ будет построен на средства региональных властей Мадрида.