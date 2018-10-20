В нетронутой глубине девственных лесов индонезийского острова Ява, возвышаясь над деревьями, можно обнаружить храм, необычайно похожий на курицу. Местные жители так и называют храм "Куриной церковью", а поток туристов к ней никогда не иссякает.

Это сооружение было возведено в 1990 году 67-летним Даниэлем Аламсжахом возле города Магеланг. В настоящее время, благодаря интернет-сетям, интерес к зданию в джунглях не угасает, но даже больше. Туристы со всего мира "дикарями" приезжают на остров, чтобы лично поглазеть на удивительную "церковь".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что решение Константинополя и Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви обсуждался на совете национальной безопасности России под руководством Владимира Путина.