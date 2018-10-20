02:00 20.10.2018 | Общество | Новости
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В Индонезии для туристов открыли "Куриную церковь"

На индонезийском острове Ява власти решили ввести в эксплуатацию необычное архитектурное сооружение, в народе именуемое - "Куриной церковью". Об этом передает Reuters.

В Индонезии для туристов открыли

В нетронутой глубине девственных лесов индонезийского острова Ява, возвышаясь над деревьями, можно обнаружить храм, необычайно похожий на курицу. Местные жители так и называют храм "Куриной церковью", а поток туристов к ней никогда не иссякает. 

Это сооружение было возведено в 1990 году 67-летним Даниэлем Аламсжахом возле города Магеланг.  В настоящее время, благодаря интернет-сетям, интерес к зданию в джунглях не угасает, но даже больше. Туристы со всего мира "дикарями" приезжают на остров, чтобы лично поглазеть на удивительную "церковь". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что решение Константинополя и Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви обсуждался на совете национальной безопасности России под руководством Владимира Путина. 


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