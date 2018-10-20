09:53 20.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине: в столице температура воздуха поднимется до +18

Сегодня, 20 октября по всей территории страны будет сохранятся теплая и солнечная погода. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине: в столице температура воздуха поднимется до +18

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 14-16 градусов выше нуля. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 13-14 градусов тепла. 

На востоке Украины днем на улице до 12-13 выше нуля, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью опуститься до ​​8-9 тепла.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 13-15 градусами с плюсом.

Облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Украинский гидрометцентр сообщил, что к концу недели практически по всей Украине сохранится чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. 


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