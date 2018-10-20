11:26 20.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206100:roman

Новые налоговые правила для автомобилистов не освободят от "поборов" владельцев "евроблях"

Новый законопроект №8487 не снимет с украинских водителей налог на автомобили возрастом от 5 лет. Об этом передает Politeka.

Новые налоговые правила для автомобилистов не освободят от

Но какой же действительно будет "цена вопроса", подсчеты специалистов источника говорят о следующем: Если автомобиль на бензине, то ставка базовая - 200, если на дизеле - 300. Учитываться будет, так называемыйк - коэффициент двигателя, разделенный на 1000 куб см. Коэффициент возраста - возраст автомобиля минус пять.

Рассчитываться также будет и экокоэффициент: он будет соответствовать экологическим стандартам Евро-2 и ниже - 4; Евро-3 - 3; Евро-4 - 2; Евро-5 - 1,5; Евро-6 и выше - 1.

"Если сегодня такой налог действует на "элитные" автомобили, которые стоят от 1 млн 396 тыс грн. (Размер платы составляет 25 000 гривен), то скоро будет платить большинство водителей", - говорится в материалах издания. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Государственная экологическая инспекция Украины предупреждает, что сжигание листьев запрещено действующим природоохранным законодательством. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве на выходных ограничат движение в сторону ул. Л. Курбаса Под Киевом в смертельном ДТП скончалась участница "Дизель Шоу" - ФОТО Убийство Хашогги: детали и подробности Прогноз погоды в Украине: в столице температура воздуха поднимется до +18
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив