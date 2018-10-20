Новые налоговые правила для автомобилистов не освободят от "поборов" владельцев "евроблях"

Но какой же действительно будет "цена вопроса", подсчеты специалистов источника говорят о следующем: Если автомобиль на бензине, то ставка базовая - 200, если на дизеле - 300. Учитываться будет, так называемыйк - коэффициент двигателя, разделенный на 1000 куб см. Коэффициент возраста - возраст автомобиля минус пять.

Рассчитываться также будет и экокоэффициент: он будет соответствовать экологическим стандартам Евро-2 и ниже - 4; Евро-3 - 3; Евро-4 - 2; Евро-5 - 1,5; Евро-6 и выше - 1.

"Если сегодня такой налог действует на "элитные" автомобили, которые стоят от 1 млн 396 тыс грн. (Размер платы составляет 25 000 гривен), то скоро будет платить большинство водителей", - говорится в материалах издания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Государственная экологическая инспекция Украины предупреждает, что сжигание листьев запрещено действующим природоохранным законодательством.