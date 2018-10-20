Наезд поезда в Индии: количество жертв увеличилось до 61 человека

Согласно опубликованной информации, на данный момент госпитализированы 80 человек, 25 из которых находятся в очень тяжелом состоянии. Причины инцидента будет устанавливать полиция. Местные власти пообещали помочь всем родственникам погибших в организации и оплате ритуальных услуг.

Напомним, что вчера, 19 октября, на северо-западе страны поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях, где собрались более тысячи человек, которые наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.