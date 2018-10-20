12:38 20.10.2018 | Общество | Новости
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Наезд поезда в Индии: количество жертв увеличилось до 61 человека

В Индии сообщили о 61 погибшем в результате наезда поезда на толпу людей. Об этом передает Hindustan Times.

Наезд поезда в Индии: количество жертв увеличилось до 61 человека

Согласно опубликованной информации, на данный момент госпитализированы 80 человек, 25 из которых находятся в очень тяжелом состоянии. Причины инцидента будет устанавливать полиция. Местные власти пообещали помочь всем родственникам погибших в организации и оплате ритуальных услуг. 

Напомним, что вчера, 19 октября, на северо-западе страны поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях, где собрались более тысячи человек, которые наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.


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